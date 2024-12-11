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MSB, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı.

Haber Merkezi
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MSB, Irak'ın kuzeyinde görev yapan Mehmetçiğin videosunu paylaştı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından "Cesaretin ve fedakarlığın adı Mehmetçik" notuyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz"

"Ülkemizin ve milletimizin huzuru ve güvenliği için kendi canını hiçe sayan, Türk ordusunun kararlılığını ve gücünü tüm dünyaya gösteren kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Yalnız değilsiniz. Daima Türk milletinin duasında, aklında ve gönlündesiniz."

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