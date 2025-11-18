  1. Ekonomim
MSB: İran sınırında 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 3 adet çuval içerisinde toplam 81.133 gram uyuşturucu madde tespit edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı hudut birliklerinin keşif ve gözetleme çalışmalarının devam ettiğini duyurarak son arama tarama faaliyetlerinde 81.133 gram uyuşturucu madde tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin açıklama yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak İran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde, 3 adet çuval içerisinde toplam 81.133 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

