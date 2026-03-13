  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat, Türk hava sahasında imha edildi
Takip Et

MSB: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat, Türk hava sahasında imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat, Türk hava sahasında imha edildi
Takip Et

Dün gece Adana'da 5 dakika boyunca sirenler çalmış, İncirlik Üssü'nde alarm durumuna geçilmişti. Sosyal medyada füze olduğu ileri sürülen bir cismin havada imha edildiği yönünde görüntüler paylaşılmıştı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkeyle görüşülmektedir.

Milli güvenliğimiz öncelenerek bölgedeki tüm gelişmeler dikkatle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir."

MSB: İran'dan ateşlenen balistik mühimmat, Türk hava sahasında imha edildi - Resim : 1

Adana'da siren sesleri duyuldu, İncirlik Üssü'nde kırmızı alarma geçildiAdana'da siren sesleri duyuldu, İncirlik Üssü'nde kırmızı alarma geçildiGündem
Kuşadası Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Günel dahil 6 kişi gözaltındaKuşadası Belediyesi'ne operasyon: Belediye Başkanı Günel dahil 6 kişi gözaltındaGündem
Bakanlık ifşa etti: Köfte ve kavurmada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanımı tespit edildi!Bakanlık ifşa etti: Köfte ve kavurmada tek tırnaklı eti, sucukta sakatat kullanımı tespit edildi!Ekonomi
ABD yakıt ikmal uçağı düştü: Irak İslami Direnişi sorumluluğu üstlendiABD yakıt ikmal uçağı düştü: Irak İslami Direnişi sorumluluğu üstlendiDünya
Benzin ve motorine zam geldi: İşte 13 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin ve motorine zam geldi: İşte 13 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 