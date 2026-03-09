MSB: İran'dan atılan füze imha edildi! Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren füzenin NATO sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

“İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz.

Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne oldu?

Geçen hafta İran kaynaklı ve Türk hava sahasında imha edilen füze parçası Hatay’a düştü. Bugün ise benzer bir parçanın Gaziantep’e düştüğü iddia edilmişti.

Kentin Güneyşehir bölgesine füze parçası düştüğü yönündeki ihbar üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, bölgeyi geniş güvenlik çemberine aldı. Olay yerinde inceleme başlatıldığı öğrenildi.