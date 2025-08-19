MSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı!
Milli Savunma Bakanlığına (MSB) 3 bin 97 sürekli işçi alımı kura sonuçları açıklandı. MSB kura sonuçları personel temin sistemi üzerinden yayınlandı.
Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı kadro ve kuruluşlarda yer alan iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 3 bin 97 sürekli işçi temini başvuruları için çekilen kura sonuçları yayımlandı.
MSB kura sonuçlarını duyurdu
MSB'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığı '2025 Yılı 3 bin 97 Sürekli İşçi Temini Kura Sonuç Duyurusu' yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye 'https://personeltemin.msb.gov.tr' internet adresinden ulaşabilirsiniz." bilgisine yer verildi.
Başvurular İŞKUR üzerinden alınmıştı
MSB'nin sürekli işçi temini için hazırladığı ilan Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanarak 25-29 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınmıştı. Bu kapsamda 14 Ağustos'ta noter huzurunda kura çekimi yapıldı.
Belge kontrolleri için tarhi verilecek
Buna göre, kurada ismi çıkan adaylar ile sınava tabi unvanlara başvuru yapan adayların, başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti maksadıyla, belge kontrollerinin yapılmasına ilişkin yer ve tarih bilgisi ayrıca duyurulacak.
MSB işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?
Konuya ilişkin detaylı bilgiye Bakanlığın, "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.