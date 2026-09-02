MSB: Karadeniz ve İstanbul açıklarında tespit edilen şüpheli cisimler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) tarafından sanal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor. Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi” ifadelerine yer verildi. (