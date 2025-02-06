MSB kaynakları açıkladı: Türkiye, Suriye'de yeni askeri üs mü kuruyor?

Suriye'nin yeni lideri Ahmed El Şara'nın Ankara ziyareti sonrası, Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kuracağına dair iddialar yeniden tartışma konusu oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, bu iddialara ilişkin bir değerlendirme yaptı.

MSB kaynaklarının açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yeni Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda Suriye Ordusu'nun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak, somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır."

Silah desteği ve askeri eğitimleri kapsayacak

Öte yandan ABD merkezli Bloomberg'e konuşan Türk yetkililer de Suriye'de kurulması beklenen üsler için "lokasyonların değerlendirildiğini" söyledi. Suriye ile yapılacak olası bir savunma anlaşmasının, orduya silah desteği ve askeri eğitimleri kapsayacağı da belirtildi.

'50 adet F-16 konuşlandırılacak'

Daha önce Reuters'a konuşan kaynaklar, Beştepe'de bir araya gelen Şara ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasında sağlanacak olası savunma anlaşmasının detaylarını masaya yatıracağını bildirmişti. Diğer iddialardaysa Suriye'nin orta kesimlerinde hava üssü kurmayı planlayan Türkiye'nin bölgeye 50 adet F-16 savaş uçağı konuşlandıracağı öne sürülmüştü.