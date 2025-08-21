  1. Ekonomim
  MSB kaynakları duyurdu: Suriye'ye askeri eğitim başladı
MSB kaynakları duyurdu: Suriye'ye askeri eğitim başladı

Türkiye, Suriye ordusuna eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlamaya başladı. Suriye'nin istikrarının Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu belirten Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, komşu ülkede "Tek devlet, tek ordu" ilkesinin destekleneceğini vurguladı.

Haber Merkezi
Türkiye, Suriye'ye askeri eğitim vermeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam yönetiminden gelen talep doğrultusunda komşu ülke ordusuna eğitim, danışmanlık ve teknik destek verildiğini bildirdi.

İki ülke arasında 13 Ağustos günü Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalandığını anımsatan kaynaklar, bu anlaşmayla Suriye'nin savunma kapasitesini artırılmasının ve askeri alanda somut iş birliğinin hedeflendiğini kaydetti.

Eğitim faaliyetleri sürüyor

Bu kapsamda, Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesi'ni ziyareti ve Suriye Savunma Bakanlığı'nın talebiyle başlatılan eğitim faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Bakanlık heyeti ziyaret yapacak

Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin teknik ziyaretler gerçekleştireceği ifade edildi.

"Tek devlet, tek ordu" vurgusu

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarını bölge barışı açısından kritik olduğunu vurgulayarak, "Tek devlet, tek ordu" ilkesinin desteklendiğini vurguladı.

Ukrayna'ya barış gücü iddiası

Bakanlık kaynakları ayrıca Ukrayna'ya barış gücü gönderileceği iddiasına ilişkin bir soruya da yanıt verdi.

Türkiye'nin bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflara katkı sağlamaya çalışan bir ülke olduğunu vurgulayna kaynaklar, önce Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynaklar, ateşkesin ardından görev tanımı netleşmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konması gerektiğini vurguladı.

Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmanın sağlıklı ve doğru olmayacağı kaydedildi.

