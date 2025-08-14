MSB kaynakları: SDG, anlaşma şartlarını yerine getirmedi

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) bugün basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Suriye konusunda önemli mesajlar veren MSB kaynakları, 10 Mart'ta Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG'nin anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmediğini vurguladı.

Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''10 Mart 2025 tarihinde Suriye Hükümeti ile terör örgütü SDG arasında imzalanan mutabakattan bu yana terör örgütü SDG, anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir.

Son olarak terör örgütü SDG’nin 08 Ağustos’ta Haseke’de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır.

Suriye Hükümeti, ülke sınırları içerisinde tüm etnik, dinsel ve mezhepsel ayrılıkları sona erdirecek, kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayış sergilerken terör örgütü SDG’nin kışkırtıcı ve bölücü tavırları süreci akamete uğratmaktadır.

Suriye Hükümetinin “Tek Devlet, Tek Ordu” çağrıları, bölgede uzun yıllardır beklenen huzur ve istikrar ortamı için elzemdir. Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbiki ile istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye’nin inşasıdır.

Biz en başından itibaren Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve bunu savunmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda dün imzalanan ortak eğitim ve danışmanlık mutabakat muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşımış bulunuyoruz.''

''Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası''

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Suriyeli mevkidaşı ile imzaladığı ''Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası''nın içeriğine dair de açıklama yaptı.

Suriye'nin terörle mücadelesine destek kararlılığının altını çizen Bakanlık kaynakları, ''Suriye'nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü savunuyoruz. İmzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile bu isteğimizi bir adım daha ileri taşıdık'' ifadelerinde bulundu.

''MİLKED envantere alındı''

Öte yandan, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü, modern ve etkin savunma kapasitesinin her geçen gün daha da artırıldığına işaret eden kaynaklar, "Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır." dedi.