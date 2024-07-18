MSB'den F-16 iddialarına açıklama geldi! “Sözleşmeler imzalanmıştır"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, F-16 tedariki, Irak ile terörle mücadele kapsamında ortak harekat merkezinin kurulması, Suriye ile ilişkiler ve bakanların Nijer ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"F-16 tedariki ile ilgili sözleşmeler imzalandı"

Bakanlık kaynakları, ABD’den F-16 ve modernize kitlerinin alımında azaltmaya gidileceğine dair iddialara “Sözleşmeler imzalanmıştır, detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla sürdürülmektedir. Bu çok faktörlü ve çok etkenli bir süreçtir. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır” yanıtını verdi.

Irak ile 'ortak harekat merkezi' kurulması

Bakanlık kaynakları, Irak ile kurulacak Ortak Harekat Merkezi’ne yönelik çalışmalardaki son duruma ilişkin, “Sahada terörle mücadelemiz başarılı şekilde sürmektedir. Iraklı makamlarla ve bölgesel yönetimle olumlu ve koordineli çalışmalar yürütmekteyiz. Ortak Harekat Merkezi’nin kurulmasına ilişkin teknik çalışmalar da problemsiz olarak sürmektedir” dedi.

"Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir"

Bakanlık kaynakları, Şam tarafından gelen son açıklamalar sonrası Suriye ile ilişkilerdeki son duruma yönelik sorulara şu yanıtı verdi:

"Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne en fazla katkı sağlayan ülkedir. Bizim yaptığımız harekatlar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına büyük katkılar yapmıştır. Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu ediyoruz."