MSB kaynaklarından Suriye - SDG anlaşması değerlendirmesi: Sahaya yansımasına bakacağız

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

"Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız.

Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz.

Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir.

Ayrıca Suriye’de göreve başlayan askeri ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye’yi ziyaret edecek."

SDG ile HTŞ yönetiminin imzaladığı anlaşmanın detayları şöyle:

- Tüm Suriyelilerin, dini veya etnik kökenine bakılmaksızın liyakate dayalı temsiliyet ve siyasi katılım hakkının güvence altına alınması,

- Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması,

- Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanması,

- Kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere devlet yönetimi altında birleştirilmesi,

- Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması,

- Suriye’nin, Esad yönetiminin kalıntılarına ve ülkenin güvenliği ile birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi,

- Bölünme çağrılarına, nefret söylemine ve çatışma çıkarmaya yönelik girişimlerin reddedilmesi,

- Anlaşmanın yıl sonuna kadar uygulanmasını sağlamak amacıyla uygulama komitelerinin çalışmalara başlaması.