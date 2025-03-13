  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB kaynaklarından Suriye - SDG anlaşması değerlendirmesi: Sahaya yansımasına bakacağız
Takip Et

MSB kaynaklarından Suriye - SDG anlaşması değerlendirmesi: Sahaya yansımasına bakacağız

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin, “Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte” dedi. Açıklamada ayrıca MSB'den askeri bir heyetin yakın zamanda Suriye'yi ziyaret edeceği bildirildi

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB kaynaklarından Suriye - SDG anlaşması değerlendirmesi: Sahaya yansımasına bakacağız
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

"Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız.

Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz.

Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte; Suriye’de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye’nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir.

Ayrıca Suriye’de göreve başlayan askeri ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye’yi ziyaret edecek."

SDG ile HTŞ yönetiminin imzaladığı anlaşmanın detayları şöyle: 

- Tüm Suriyelilerin, dini veya etnik kökenine bakılmaksızın liyakate dayalı temsiliyet ve siyasi katılım hakkının güvence altına alınması,

- Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması,

- Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanması,

- Kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere devlet yönetimi altında birleştirilmesi,

- Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması,

- Suriye’nin, Esad yönetiminin kalıntılarına ve ülkenin güvenliği ile birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi,

- Bölünme çağrılarına, nefret söylemine ve çatışma çıkarmaya yönelik girişimlerin reddedilmesi,

- Anlaşmanın yıl sonuna kadar uygulanmasını sağlamak amacıyla uygulama komitelerinin çalışmalara başlaması.

Nevşin Mengü’ye hapis cezası verilmişti: Türkiye Gazetesi, Salih Müslim ile röportaj yaptıNevşin Mengü’ye hapis cezası verilmişti: Türkiye Gazetesi, Salih Müslim ile röportaj yaptıGündem
Gündem
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, İzmir'de yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu, İzmir'de yakalandı
Hayranlarına müjde: Sihirli Annem film olarak geri dönüyor!
Hayranlarına müjde: Sihirli Annem film olarak geri dönüyor!
MSB'den Eurofighter açıklaması: 'Teklifi inceleme süreci sürüyor'
MSB'den Eurofighter açıklaması: 'Teklifi inceleme süreci sürüyor'
Nevşin Mengü’ye hapis cezası verilmişti: Türkiye Gazetesi, Salih Müslim ile röportaj yaptı
Nevşin Mengü’ye hapis cezası verilmişti: Türkiye Gazetesi, Salih Müslim ile röportaj yaptı
İBB'den üç gazeteci hakkında suç duyurusu
İBB'den üç gazeteci hakkında suç duyurusu
Bakanlık'tan Google'ın trafik ambargosu hakkında açıklama: "Yetkililerle görüşmeler devam ediyor"
Bakanlık: Google yetkilileriyle görüşmeler devam ediyor