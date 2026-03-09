  1. Ekonomim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atıldığını açıkladı. Bakanlık, 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren KKTC’ye konuşlandırıldığını açıkladı.

MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan açıklamada söz konusu konuşlandırmanın bölgede yaşanan gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan kademeli plan çerçevesinde hayata geçirildiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır.

​Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."

