MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir adım atıldığını açıkladı. Bakanlık, 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren KKTC’ye konuşlandırıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapılan açıklamada söz konusu konuşlandırmanın bölgede yaşanan gelişmeler dikkate alınarak hazırlanan kademeli plan çerçevesinde hayata geçirildiğini bildirdi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde; 6 adet F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri bugünden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne konuşlandırılmıştır.
Gelişmelere göre yapılacak değerlendirmeler neticesinde ihtiyaç duyulması hâlinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecektir."
March 9, 2026
