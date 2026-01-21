MSB kura çekimi son durum ne, belli oldu mu? MSB işçi alım listesi ne zaman açıklanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bünyesindeki çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere gerçekleştireceği 1.113 işçi alımı için kura çekimini bugün başlattı. On binlerce başvurunun yapıldığı bu dev alımda, adaylar gözlerini Ankara'dan gelecek isim listesine çevirmiş durumda. Peki MSB kura çekimi açıklandı mı, işçi alım son durum nedir?

21 Ocak 2026 Çarşamba günü (Bugün) saat 10:00 itibarıyla noter huzurunda başlayan kura çekimi, Ankara Çankaya’daki MSB Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin Daire Başkanlığı yerleşkesinde gerçekleştiriliyor.

MSB KURA LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Şu an itibarıyla kura çekimi işlemleri devam etmektedir. Bakanlığın geleneksel uygulama takvimi ve sürecin işleyişi dikkate alındığında, kura sonuçlarının ve nihai isim listesinin bugün akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, kura sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecekler.