MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu, TCG Burgazada, TCG Gelibolu ve NATO unsurlarının katılımıyla icra edilen Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 24-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.
🗓️ 24-31 Ekim 2024— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 3, 2024
NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında; 🇹🇷 TCG ANADOLU, TCG BURGAZADA, TCG GELİBOLU ve NATO unsurlarının katılımıyla icra edilen NEPTUNE STRIKE 24.2 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.
🗓️ October 24-31, 2024
Within NATO Enhanced Vigilance… pic.twitter.com/6KwF2JLd4j