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MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB, Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın tamamlandığını duyurdu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anadolu, TCG Burgazada, TCG Gelibolu ve NATO unsurlarının katılımıyla icra edilen Neptune Strike 24.2 Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında 24-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

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