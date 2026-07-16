MSB: S-400'lerle ilgili çalışmalar çok yönlü sürüyor, gelişme olduğunda paylaşılacaktır

Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleşti. Toplantıda gündemdeki konulara ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.

Bakanlık, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için ABD'nin bir önkoşul olarak sunduğu S-400'lerin devrine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemleri ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

ABD'den S-400 şartı

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2020 yılında ABD'nin CAATSA yaptırımlarına maruz kalmıştı .

Washington ayrıca Ankara'yı, ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

S-400 sistemlerinin geleceği, son dönemde Türkiye ile ABD arasında savunma alanındaki temasların yeniden hız kazanmasıyla birlikte yeniden gündeme gelmiş durumda.

Avrupa Parlamento'suna tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" konulu karara tepki gösterdi. Bu kararın, mesnetsiz ve akıl dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kıbrıs Türk halkının Ada’da maruz kaldığı sistematik saldırılar, katliam ve zorla göç ettirmeler üzerine Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran 1974 Barış Harekâtı hakkında, Avrupa Parlamentosu tarafından kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz.

Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu karar, Avrupa Parlamentosundaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir.

1963'ten itibaren Enosis hedefi doğrultusunda 103 Türk köyünü yakıp yıkan, yaklaşık 30 bin Kıbrıs Türkünü yurdundan eden terör örgütü EOKA tarafından, masum kadınlar, çocuklar ve yaşlılar katledilmiştir.

Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm Dünya’nın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.

Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini hedef alan saldırılara Kıbrıs Barış Harekâtı ile son vermiş, Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmış, Ada'da barış ve güvenliği tesis etmiştir.

Türk askerinin Ada'daki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır."