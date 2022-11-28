MSB: Saldırı hazırlığındaki 14 terörist etkisiz hale getirildi
MSB tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi." denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.