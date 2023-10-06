MSB: Saldırıya karşılık verildi, 26 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Bulunan Dabık üs bölgesine yapılan saldırıya karşılık verildiği belirtilerek, "Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Dabık üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada, "Dün gece Fırat Kalkanı Harekât bölgesindeki Dabık üs bölgemize gerçekleştirilen terörist saldırısına Mehmetçiklerimiz tarafından güçlü şekilde karşılık verildi. Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.