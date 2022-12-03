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MSB: Sınırda 12 kişi yakalandı

MSB, "Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 9’unun FETÖ, 2’sinin PKK/KCK ve 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." açıklaması yapıldı.

 

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