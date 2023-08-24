MSB: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığında (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda yapılan açıklamadan satır başları şöyle:

- (ABD-PKK/YPG ortak tatbikatı) Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.

- Libya makamları 5 Ağustos’ta Homs Askerî Deniz Limanı bölgesindeki sivil unsurların bölge dışına çıkarılması kararı almıştır. Bölgeden çıkmak istemeyenler, kamuoyunda farklı algılar oluşturmak için Homs Askeri Deniz Limanı’nın Türklere verileceği yönünde asılsız iddialar ortaya atmıştır.

- BM Barış Gücü’nün Rumların yaptığı yola hiçbir şey dememesine rağmen Pile-Yiğitler yoluna müdahale etmesi BM’nin tarafsızlık ilkesine aykırı bir durumdur.

- 2015’ten bugüne kadar 38 bin 445 teröristi etkisiz hâle getiren ordumuz Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil, son bir haftada 40 teröristi etkisiz hâle getirmiştir.

- KKTC’nin egemenlik alanında bulunan Pile-Yiğitler yol inşasına Birleşmiş Milletler Barış Gücü tarafından yapılan, Barış Gücü’nün tarafsızlığıyla çelişen, çözümsüzlüğü körükleyen kabul edilemez müdahaleyi ve tek taraflı tutumu şiddetle kınıyoruz.

- Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar bin 72 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir. Çanakkale’de meydana gelen yangını söndürme çalışmalarına 10 helikopter ile 379 sorti uçuş yapılarak destek verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir.

- TSK’nın tabip subay ve sağlık astsubayı ihtiyacının karşılanması maksadıyla Tıp, Diş, Eczacılık Fakültelerine ve Sağlık Meslek Yüksekokullarına Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına okutulmak ve 2023-2024 yılında eğitime başlamak üzere askeri öğrenci alınacaktır.

- Yılın başından itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur. 2’si son bir haftada gerçekleştirilen taciz ve saldırılarda komandolarımızın 32’si son bir haftada olmak üzere 809 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.