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MSB: Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995'e ulaşmıştır." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Geniş çaplı operasyonlar devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesindeki her mağaraya girilecek, bölge terörden tamamıyla temizlenene kadar faaliyetler devam edecek." açıklaması yaptı

Açıklamada, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 995'e ulaşmıştır." denildi.

 

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