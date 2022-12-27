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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.