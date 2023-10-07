MSB: Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 58'e yükseldiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde ateş destek vasıtalarıyla düzenlenen operasyonda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Meşru müdafaa kapsamında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.