MSB: Suriye’nin kuzeyinde taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi." denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.