MSB tahkikat sonucunu açıkladı: Şehit olan 12 askerin ölümünde 'ihmal, zafiyet veya eksiklik' yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir mağarada 12 askerin metan gazından zehirlenerek şehit olması ile ilgili idari soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Soruşturmanın sonucuna göre ihmal veya kasıt unsuru bulunmadığı, disiplin zafiyeti de olmadığı belirtildi.

"İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde; olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol/yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir."

Açıklamada 12 askerin şehit olmasına ilişkin "İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum olarak gelişmiş; istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sonuç raporunun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği de belirtildi.

Olayın başlangıcında yaşananları da tekrar anlatan MSB, TSK tarafından 3 bin 764 mağaranın arama/tarama ve imhasının gerçekleştirildiğini, daha önce böyle bir olayın meydana gelmediğini, olayın yaşandığı mağaranın girilen 3 bin 765’inci mağara olduğu ifade edildi.

"Gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadı"

Arama/tarama ekibi ve keşif köpeği ile 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında olayın meydana geldiği mağarada yapılan keşif ve arama-tarama faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz emareye rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz günü keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği; olumsuz bir duruma rastlanmaması üzerine de gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı aktarıldı.

İskenderun'da iki askerin şehit olması

MSB Sözcüsü, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda iki askerin şehit olmasına ilişkin ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklendiğini ifade etti ve "Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmi açıklamalar dışında, sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir" dedi.