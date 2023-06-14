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MSB: Tel Rıfat ve Münbiç'te 41 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen 41 teröristi etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG’den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

 

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