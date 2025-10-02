MSB: Terör örgütü SDG'nin Suriye hükûmetine entegrasyonunu ile ilgili hususları dikkatle takip ediyoruz

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Boğazköy Şehitliği'nde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

"Terör örgütü SDG'nin entegrasyonu ile ilgili hususları dikkatle takip ediyoruz"

Suriye'deki son duruma ilişkin soru üzerine kaynaklar, "Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Bu minvalde bahse konu hususlara yönelik Bakanlığımızın resmi açıklamalarının dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" yanıtını verdi.

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in dün İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile görüşmesine ilişkin soruyu, "Türkiye ve İran uzun bir ortak sınırı ve geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan ortak tarih ve medeniyeti paylaşan, iki komşu ve kardeş ülkedir. İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ziyareti vesilesiyle yapılan görüşmelerde terör ve düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere ortak sınırımızın güvenliği bağlamında yapılabilecek işbirliği de ele alınmıştır" diye cevapladı.

Trabzon açıklarında tespit edilen İDA

Bakanlık kaynakları, Trabzon açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen bomba yüklü bir insansız deniz aracı (İDA) ile ilgili sorular üzerine, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde, deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması kapsamında sürüklenen mayın/İHA/İDA'ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden (karakol uçağı, helikopter, İHA, Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileri ile) 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından itibaren çok sayıda sürüklenen mayın, İDA ve İHA/Maket Uçak tespit ve imha edilmiştir.

Son olarak 29 Eylül'de bir balıkçı teknesi tarafından Trabzon açıklarında İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisim tespit edildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bildirilmiştir. Patlayıcı ihtiva ettiği değerlendirilen İDA, bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir.

Bu olayda da görüldüğü gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahalede bulunmadan ivedilikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir."

Ramform Hyperion gemisi

Bakanlık kaynakları, Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yayımladığı NAVTEX ile adanın güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin soru üzerine, "Adanın deniz yetki alanlarında her iki halkın da eşit hakları bulunmaktadır. KKTC'nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adanın tamamındaki hakları görmezden gelinerek icra edilmeye çalışılan faaliyetlere karşı gereken karşılıkları vermekteyiz.

KKTC ve ülkemiz Dışişleri Bakanlıkları tarafından, bahse konu geminin faaliyetlerine karşı gerekli protestolar yapılmış, sahada da gemi sorgulanarak ve ikaz edilerek bölgede KKTC haklarının var olduğu kayda geçirilmiştir. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.