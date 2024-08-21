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MSB: TSK Afyon, İzmir ve Ankara’daki yangın söndürme çalışmalarına 7 helikopterle destek sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara’daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 7 helikopter ile aralıksız destek sağladığını açıkladı.

İHA
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MSB: TSK Afyon, İzmir ve Ankara’daki yangın söndürme çalışmalarına 7 helikopterle destek sağlıyor
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Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Afyon, İzmir ve Ankara’da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 helikopter ile Afyon’un Sandıklı ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir’in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi” ifadelerine yer verildi.

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