MSB: TSK Afyon, İzmir ve Ankara’daki yangın söndürme çalışmalarına 7 helikopterle destek sağlıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara’daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 7 helikopter ile aralıksız destek sağladığını açıkladı.
İHA
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Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Afyon, İzmir ve Ankara’da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 helikopter ile Afyon’un Sandıklı ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir’in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi” ifadelerine yer verildi.
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