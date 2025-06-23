MSB: Türkiye'nin Irak ve Katar'daki üslerinde olumsuzluk yok

İsrail ve İran, savaşın 11'inci gününe karşılıklı saldırılarla girdi. İran, Katar'daki ABD üssüne yönelik askeri harekat başlattı. Irak'da da bir Amerikan üssüne füze saldırısı gerçekleştirildi.

"Bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "İran tarafından Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik 23 Haziran’da gerçekleşen ve basına da yansıyan füze saldırıları ile ilgili olarak bölgede konuşlu birlik ve unsurlarımızda olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Birliklerimizde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, gelişmeler yakından takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.

Bölgede hangi Türk üsleri var?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nen bölgedeki en büyük üslerinden biri Katar’da bulunuyor Ar Rayyan Türk Üssü, Al-Udeid Hava Üssü’ne yalnızca 20 dakika mesafede.

Üste, zırhlı birliklerle birlikte 94 Türk askeri görev yapıyor. Denizden ve havadan lojistik desteğe müsait olan üs, Orta Doğu’daki jeopolitik dengede önemli bir rol üstleniyor. Üs 2015’te açılmıştı.

Türk F-16’ları Katar’da

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet (KTBMK) Hava Unsur Komutanlığı bünyesindeki Türk F-16 uçakları bölgede görev yapıyor. Geçtiğimiz aylarda Türk F-16’ları bölgedeki uçuşlarında 1000’inci saati geride bırakmıştı.

Türk F-16’ları, Katar Silahlı Kuvvetleri envanterindeki Eurofighter Typhoon, Rafale ve F-15 uçaklarıyla birleşik eğitim ve tatbikatlara katılarak, Katar Hava Kuvvetlerinin savunma kabiliyetlerinin gelişimine doğrudan katkı sağlıyor.

Irak’ta ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin özellikle Kuzey Irak’ta çeşitli askeri noktalarda güçleri bulunuyor.