MSB'de güvenlik toplantısı
Milli Savunma Bakanı Güler, Dışişleri Bakanı Fidan ve İçişleri Bakanı Yerlikaya, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak ve MİT Başkanı Kalın da yer aldı.
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Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
MSB'den yapılan açıklamaya göre Güler, Fidan ve Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.
Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.