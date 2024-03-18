MSB'den 18 Mart mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale'yi geçilmez kılan ve toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden şanlı ecdadımıza Allah'tan rahmet diliyor, onları saygı ve şükranla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve #ÇanakkaleZaferi’nin 109’uncu yıl dönümünde Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan ve toprağın her bir karışını kanlarıyla sulayarak bize bu cennet vatanı armağan eden şanlı ecdadımıza Allah’tan… pic.twitter.com/Ywpl7XMKmM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2024

Bakan Güler: Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyoruz

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Güler, mesajında şunları kaydetti:

Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,

“Çanakkale Zaferi”nin 109’uncu yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde; vatan sevgisinin, kahramanlık ve fedakârlığın en yüce timsali olan aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyoruz.

Çanakkale Zaferi; imkânsız denileni başaran, canını millî ve manevi değerlerimiz için feda etmekten çekinmeyen kahramanların destanıdır.

Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek vatanın selameti için omuz omuza mücadele eden Mehmetçiklerimiz, işgalcilerin üstün savaş gücü ve teknolojisi karşısında iman dolu göğüslerini siper etmiş; Çanakkale’yi geçilmez kılarak Türk ordusunun savaşma yeteneğini, cesaretini, kahramanlığını ve asil milletimizin esarete asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

“Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda” mısralarında ifade edildiği gibi her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanan kutsal vatan toprağımız için ortaya konulan kahramanlık ve fedakârlıklar ile Çanakkale’de sergilenen millî ruh, asil milletimizin istiklal ve istikbaline olan tutkusunun, vatanına olan sarsılmaz bağlılığının simgesidir.

Çanakkale’de ve sonrasında Millî Mücadele’de zaferin kazanılması, bunun neticesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması da, milletimizin sahip olduğu bu millî ruh ve şuurla mümkün olmuştur.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de böylesine yiğit ve cesaret timsali bir ordunun komutanlarından biri olarak Çanakkale Savaşları’ndaki başarılarıyla tarih sahnesine çıkmış ve daha sonrasında Millî Mücadele’mizin lideri olmuştur.

Ecdadımızın bin bir meşakkat ve zahmetle bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek en önemli görevimizdir.

Bu vesileyle Çanakkale’yi Türk tarihine altın harflerle yazdıran başta Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Cevat Çobanlı’yı, Selahattin Adil’i, Yüzbaşı Hafız Nazmi Bey’i, Ezineli Yahya Çavuş’u, Seyit Onbaşı’yı ve vatanın dört bir yanından cepheye koşan ismini sayamadığımız nice kahraman ve fedakâr ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.

Değerli Silah ve Mesai Arkadaşlarım,

Cumhuriyetimizin ikinci asrına başladığımız bu tarihî dönemde, Çanakkale’de cesaretle sergilenen mücadele ruhundan aldığımız ilhamla, ülkemizi daha güçlü ve aydınlık yarınlara ulaştırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu çerçevede son bir asrın en yoğun, en etkili faaliyetlerini icra ederek birbirinden kritik görevleri aynı anda yerine getirmekteyiz.

Kahraman ordumuz;

- Hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasından terörle mücadeleye;

- Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesine,

- Geniş kapsamlı tatbikatların icrasından yerli ve millî savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar birçok faaliyeti eş zamanlı olarak ve büyük bir başarıyla icra etmektedir.

Elde edilen tüm başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir.

Millî Savunma Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehitlerimizin aziz hatıralarına daima sahip çıkacak; başımızın tacı olan gazilerimizin, şehit ve gazi ailelerimizin her daim tüm imkânlarımızla yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle;

- Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadarki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum.

- Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor,

- Gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Aziz şehitlerimizin ruhları şâd, mekânları cennet olsun."