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MSB'den "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı" iddiasına açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulunun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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MSB'den "2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı" iddiasına açıklama
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “İzmir Çiğli’de konuşlu 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulu’nun Manisa’nın Akhisar ilçesine taşınacağı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Basında yer alan İzmir Çiğli'de konuşlu 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı ve Uçuş Okulunun Manisa'nın Akhisar ilçesine taşınacağı bilgisi doğru değildir. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda Manisa'daki Akhisar Hava Meydan Komutanlığının kabiliyetlerinin geliştirilerek daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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