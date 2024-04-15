MSB'den ABD ile Türkiye hava sahasında yapılacak eğitimlere ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile yapılacak eğitimlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu faaliyetlere ilişkin bilgilendirmenin, 4 Nisan 2024'te MSB'de gerçekleştirilen basın bilgilendirme toplantısında paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "15 ve 17 Nisan tarihlerinde hava sahamızda F-16'larımız eşliğinde ABD'ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlanmış olup bahse konu eğitimlerin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır."