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MSB açıkladı! Türkiye-ABD toplantısı sona erdi!

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara’da Türkiye ile ABD arasında yapılan üst düzey savunma istişare toplantısının sona erdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB açıkladı! Türkiye-ABD toplantısı sona erdi!
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Milli Savunma Bakanlığı Ankara'daki Türkiye ve ABD arasında gerçekleşen üst düzey savunma grubu toplantısının tamamlandığını duyurdu.

Türkiye-ABD üst düzey savunma grubu toplantısı tamamlandığını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti – Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla 28 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklar yinelenmiştir

Taraflar, yakın zamanda karşılıklı olarak en üst düzeyde ifade edildiği üzere, iki ülke arasındaki samimi diyaloğu ilerletme arzusuyla savunma ve savunma sanayi iş birliğinin çeşitli veçhelerinin derinleştirilmesi imkânlarını ele almış, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunmuş ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını yinelemişlerdir.

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