MSB'den açıklama: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle Türkiye’nin hava ve füze savunma tedbirlerinin güçlendirildiğini açıkladı.

NATO ile yürütülen koordinasyon kapsamında bir Patriot hava savunma sisteminin hava sahasının korunmasına destek amacıyla Malatya’da konuşlandırılacağı bildirildi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlama kararlılığı tamdır. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler kapsamında hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliği için gerekli tedbirler alınmakta, NATO ve Müttefiklerimizle danışmalarda bulunulmaktadır.



Millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO tarafından hava ve füze savunma tedbirleri artırılmıştır. Bu kapsamda, hava sahamızın korunmasına destek sağlamak üzere görevlendirilen bir Patriot Sistemi Malatya’da konuşlandırılmaktadır.



Savunma ve güvenlik kapasitesini en üst düzeyde muhafaza eden ülkemiz, NATO ve Müttefiklerimizle iş birliği ve istişare içinde gelişmeleri değerlendirmeye, bölgesel barış ve istikrar için gayret göstermeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Malatya’da Konuşlandırılan Patriot Sistemi ile İlgili Açıklama



Türk hava sahasında ikinci İran füzesi: NATO engelledi

Milli Savunma Bakanlığı dün İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş arazilere düştüğü ve olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

NATO'dan da konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada "Türkiye'ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor" denildi.

NATO has again intercepted a missile heading to Türkiye. NATO stands firm in its readiness to defend all Allies against any threat — NATO Spokesperson (@NATOpress) March 9, 2026

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlar yapıldı, yanlışta ısrar edilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren füzeyle ilgili "Uyarılarımıza rağmen Türkiye'nin dostluğunu zora sokacak, yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediliyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemeli" dedi.

İran’dan gelen ilk füze Hatay’a düşmüştü

Geçtiğimiz hafta da İran’dan ateşlenen bir füze, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürülmüştü.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Türk yetkili, “Türkiye hedef değildi” dedi ve Güney Kıbrıs’ı işaret etmişti: “Füze yön değiştirdi. Asıl hedefinin Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki bir askeri üs olduğuna inanıyoruz.”

Fakat daha sonra Amerikan medyasında yapılan haberlerde asıl hedefin Güney Kıbrıs değil, Adana’daki İncirlik Üssü olduğu yazıldı.

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlendi; olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi” demişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı, Türkiye topraklarına füze fırlatıldığı yönündeki iddiaları reddetmişti.