  MSB'den Adana'da siren sesi paylaşımlarına açıklama
MSB'den Adana'da siren sesi paylaşımlarına açıklama

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Adana'da sirenler çaldığına yönelik paylaşımları yalanladı. Kaynaklar, İncirlik Üssü'nde olumsuz bir durum olmadığını kaydetti.

Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü çevresinde duyulan siren sesleri vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar kısa sürede paniğe neden olurken, gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi.

MSB'den açıklama geldi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Adana’da siren sesleri duyulduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, İncirlik Üssü’nde herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi.

Mahfi Eğilmez’den ekonomide değişim çağrısıMahfi Eğilmez’den ekonomide değişim çağrısıEkonomi

 

ABD medyası yazdı: Trump, İran’a ait Hark Adası'nı işgal etmeyi planlıyorABD medyası yazdı: Trump, İran’a ait Hark Adası'nı işgal etmeyi planlıyorDünya

 