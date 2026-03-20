MSB'den Adana'da siren sesi paylaşımlarına açıklama
Adana’da bulunan İncirlik Hava Üssü çevresinde duyulan siren sesleri vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar kısa sürede paniğe neden olurken, gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi.
MSB'den açıklama geldi
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Adana’da siren sesleri duyulduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, İncirlik Üssü’nde herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi.