MSB’den üstleri aranan asker görüntülerine ilişkin açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Anıtkabir’deki törenlerde bazı askerlerin güvenlik kontrolünden geçirildiğine ve üst aramalarına ilişkin gündeme yansıyan görüntüler hakkında açıklama yaptı. Bakanlık kaynakları, söz konusu görüntülerle ilgili olarak “yapay zeka ile üretilmiş fotoğraflar üzerinden generallerin arandığı izlenimi verilmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

'Yapay zeka görüntüleri'

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Basında ve sosyal medyada; Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedî istirahatgâhı olan Anıtkabir’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen törende yapay zekâ ürünü fotoğraflarla generallerin arandığı, törene katılmak üzere aileleriyle birlikte gelen askeri personelin içeri alınmadığı iddiaları ve 2019 yılında bir televizyon kanalında yayınlanmasının ardından Bakanlığımız ve şahsi olarak general/amirallerimiz tarafından derhal suç duyurusunda bulunulan ve dava süreci devam eden görüntülerin tekrar dolaşıma sokulması Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik itibarsızlaştırma ve sistematik bir dezenformasyon çabasıdır" denildi.

"Milletimizin birliği hedef alınmaktadır"

Açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik gerçek olmayan veya yıllar önce dava konusu olmuş konuların tekrar gündeme getirilmesi suretiyle yapılan algı operasyonları sadece ordumuzu değil, aynı zamanda devletimizin güvenliğini ve milletimizin birliğini hedef almaktadır" ifadeleri kullanıldı.