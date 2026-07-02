MSB'den "bedelli askerlik" ücreti açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, güvenlik gündemine ilişkin önemli değerlendirmeler paylaşıldı. Toplantıda terörle mücadele operasyonları, hudut güvenliği, bölgesel gelişmeler, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları, insani yardım çalışmaları ve savunma sanayisindeki son durum ele alınırken, basın mensuplarının soruları da yanıtlandı.

Öte yandan, 2026 yılının ikinci yarısında geçerli olacak bedelli askerlik ücretine ilişkin de açıklama yapıldı. Bakanlık, yeni ücretin Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesinin yayımlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

İsrail’in Suriye’ye saldırıları

İsrail tarafından Suriye’ye gerçekleştirilen saldırılar Suriye’nin toprak bütünlüğüne, istikrar ve güvenliğine zarar vermektedir. İsrail’in bölgede mevcut gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz.

Öte yandan görev süresi 29 Haziran 2026 itibarıyla 6 ay süreyle uzatılan UNDOF’u (İsrail-Suriye sınırında konuşlu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu) İsrail’in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz.

Askeri hastaneler

Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

5201 sayılı kanun gereği kontrole tâbi liste güncellenmesi

5201 sayılı Kanun kapsamında yayımlanan Kontrole Tâbi Malzeme Listesi (KTL), Millî Savunma Bakanlığının görev ve sorumluluğunda yürütülen teknik bir çalışmadır.

Söz konusu liste; harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat, askerî patlayıcı maddeler ile bunlara ait yedek parçalar ve teknolojileri kapsamaktadır.

Kontrole Tâbi Malzeme Listesi, savunma sanayiindeki teknolojik gelişmeler, uluslararası kontrol mekanizmaları ve güncel ihtiyaçlar dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda rutin olarak güncellenmektedir.

Bu nedenle, söz konusu güncelleme yeni bir uygulama veya politika değişikliği niteliği taşımamaktadır. Kontrole Tâbi Malzeme Listesi en son 2023 yılında güncellenmiş olup, 2026 yılı güncellemesi de aynı usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

MSB'nin basın bilgilendirme metni şu şekilde:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin komuta kademesini tek bir çatı altında toplayacak, müşterek harekât ve komuta kabiliyetine stratejik katkılar sağlayacak “Ay Yıldız Müşterek Karargâhı”nda icra ettiğimiz Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’na hoş geldiniz.

“Ay Yıldız Müşterek Karargâh Projesi” ile; Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarımız aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekât anlayışının daha da güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ay yıldızlı al bayrağımızdan ilham alınarak tasarlanan bu yerleşke; özgün mimarisi, akıllı bina konsepti çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edilmektedir.

Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askerî karargâhlarından biri olacaktır.

Böylece Ay Yıldız Karargâhı; Bakanlığımızın kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekât kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma alanındaki vizyonumuzu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacaktır.

NATO / İkili ilişkiler

Basın Bilgilendirme Toplantımız vesilesiyle bulunduğumuz, dünyanın sayılı büyüklükteki karargâhlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargâhında, 7-8 Temmuz’da Ankara’da gerçekleştirilecek “NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi” kapsamında, konuk Savunma Bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verilecektir.

Ülkemizde yapılacak NATO Zirvesi; İttifakın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği, geleceğe dönük stratejik yönelimine yön vereceği önemli bir platform olmasının yanı sıra ülkemizin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve İttifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır.

Bu kapsamda Zirveyi; NATO’nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama iradesinin somut şekilde ortaya konulacağı ve İttifakın geleceğine ilişkin ortak yaklaşımın şekillendirileceği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz.

Zirve kapsamında düzenlenecek “Savunma Sanayii Forumu”nun ise savunma yatırımlarının artırılması, transatlantik savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve bu suretle İttifakın savunma ile caydırıcılık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz.

Öte taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, millî güvenliğimizi teminat altına alırken uluslararası görevler ve iş birlikleriyle bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sunmayı sürdürmektedir.

Ülkemiz tarafından NATO Müttefik Mukabele Kuvveti (ARF) kapsamında 1 yıl süreyle (1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026) başarıyla icra edilen NATO Amfibi Görev Kuvveti (CATF) ve Çıkarma Kuvveti (CLF) Komutanlık görevi 30 Haziran itibarıyla Hollanda’ya ve Hava Unsur Komutanlığı (JFAC) görevi ise Fransa’ya devredilmiştir.

Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı kapsamında;

30 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında, Aksaz Deniz Üs Komutanımız tarafından Yunanistan Suda Deniz Üs Komutanı, 1-2 Temmuz’da 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanımız tarafından Yunanistan 31’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı ziyaret edilmekte, 7-9 Temmuz tarihleri arasında Donanma Komutanımız tarafından Yunanistan Donanma Komutanı’na ziyaret gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu vesileyle dost ve kardeş ülke Somali’nin Millî Günü’nü (1 Temmuz) bir kez daha kutluyoruz.

İsrail

Orta Doğu’daki gelişmeler kapsamında; Bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engel olan İsrail, Lübnan ile varılan mutabakata rağmen bölgedeki saldırılarını sürdürmeye, ayrıca Kuneytra ve Dera’da Suriye’nin egemenliği ile halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan saldırılar gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Diğer taraftan Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail Hükûmeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin, 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir.

Bu çerçevede İsrail’in, bölgedeki bu yayılmacı, istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı politikalarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail’in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğini vurguluyor,

Ayrıca, ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelerde ilgili tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesinin, bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşılması yolunda önemini bir kez daha yineliyoruz.

Sayın Bakanımız, 26 Haziran’da, Kara Kuvvetlerimizin 2235’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanımız ile beraberindeki personeli, 29 Haziran’da, veda ziyaretinde bulunan Macaristan’ın Ankara Büyükelçisini kabul etmiş, Yarın ise (3 Temmuz) İtalya’nın Ankara Büyükelçisi ile görüşecektir.

Sayın Genelkurmay Başkanımız 3 Temmuz’da, resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Hollanda Genelkurmay Başkanı’nı ağırlayacaktır. Millî Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürümüz ise, 26 Haziran’da, Fransa Silahlı Kuvvetler ve Gaziler Bakanı nezdinde Delege Bakanı ile görüşme gerçekleştirmiştir.

Terörle mücadele/ hudut güvenliği

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde;

7 PKK’lı terörist teslim olmuş, Operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 şahıs yakalanmış, 844 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 299, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 40 bin 134 olmuştur.

Ayrıca, Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 513 kilogram (513.350 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 24 Haziran’da Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde rahatsızlanarak şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin ile,

22 Mayıs’ta Pençe Kilit Harekât Bölgesinde meydana gelen askerî araç kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 30 Haziran’da şehit olan kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Abdurrahman Hilal’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, yüksek hazırlık seviyesini muhafaza etmek amacıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de kesintisiz olarak sürdürmektedir. Bu kapsamda 22 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında Konya’da “Türkiye-Azerbaycan-Mısır Üçlü Kartal Tatbikatı icra edilmektedir.

Romanya Deniz Kuvvetlerine ait CAm. August Roman tarafından 23 Haziran- 9 Temmuz tarihleri arasında Gölcük’e, “Belçika Deniz Kuvvetleri Gününe İştirak” görevi çerçevesinde TCG Burgazada tarafından 1-6 Temmuz tarih aralığında Belçika’ya liman ziyaretleri yapılmaktadır.

3-12 Temmuz tarihleri arasında; İtalya Deniz Kuvvetlerine ait Federico Martinengo tarafından Aksaz’a, “ABD’nin 250’nci Kuruluş Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında TCG Oruçreis tarafından New York/ABD’ye, Deniz Görev Grubu faaliyetlerine destek ve Somali’ye lojistik nakliyat görevi kapsamında TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Sancaktar tarafından Cibuti’ye, Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait Sangram tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) görevi kapsamında Mersin’e, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait Guepratte tarafından NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) kapsamında Alanya’ya liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 5 gemi ile İstanbul’da Boğaz geçişi icra edilmiş, 15 gemi ile 15 liman ziyareti gerçekleştirilmiş ve gemiler halkımızın ziyaretine açılmıştır. Bu vesileyle vefatının 480’inci yıl dönümünde (4 Temmuz 1546) Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa’yı şimdiden saygı ve rahmetle anıyoruz.

29 Haziran’da başlayan ve ülkemizde düzenlenen “Türkiye-Macaristan Hava Kuvvetleri 1’inci Karargâh Görüşmeleri” yarın (3 Temmuz) sona erecek, NEXUS ACE kapsamında muharip uçaklarımız ve NATO AWACS uçağının katılımıyla 3 Temmuz’da eğitim uçuşu yapılacaktır. Diğer yandan, 17-24 Haziran tarihleri arasında Almanya’da düzenlenen Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan TSK Okçuluk Takımımızı tebrik ediyoruz.

Mehteran Birlik Komutanlığımızca, “NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 7 Temmuz’da konser icra edilecektir.

Doğal afetlerle mücadele / insani yardım faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verilmektedir.

Venezuela’da meydana gelen depremlerin ardından, 27 Haziran’da Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağıyla yardım faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla bölgeye ulaşan TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığına bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timlerimiz ile AFAD personeli arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir.

Bu vesileyle, depremden etkilenen Venezuela halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Savunma sanayi / envantere giren yeni silah sistemleri

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve millî savunma sanayimizin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmaları da kararlılıkla devam etmektedir.

Bu kapsamda muhtelif miktarda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, Genel Maksat Helikopteri Gökbey ile, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, ALP-300G Alçak İrtifa Radar Sistemi’nin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Anonim Şirketimiz tarafından, 30 Haziran’da, 24 ülke ataşesi ile sivil ve resmî temsilcilerin katıldığı, kamikaze ve sürü dron saldırısı ile sabit kanatlı İHA tehditlerine yönelik TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi’nin atışlı test ve tanıtım faaliyeti başarıyla icra edilmiş, Muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. Bu vesileyle Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimizin kuruluş yıl dönümünü (30 Haziran 1453) bir kez daha kutluyoruz.

Yine ASELSAN tarafından muhtelif miktarda;

- ARTNET 100-G Taktik Haberleşme Sistemi Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza,

- Hisar A Füze Fırlatma Sistemi (MLS),

- KARETTA 560 Anti-Jam Küresel Konumlama Uydu Sistemi (GNSS),

- Hassas Güdüm Kiti (HGK-84),

- İHTAR İhasavar Sistemi ile,

- ARTcom 9681 Hava Telsizi Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilmiştir.

Öğrenci ve personel temini faaliyetleri

Yapılan planlamalara uygun şekilde yürütülen personel ve askerî öğrenci alım/temin işlemleri kapsamında;

14 Temmuz’da başlayacak Millî Savunma Üniversitesi “2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri” 7 Ağustos’a kadar devam edecek, Seçim aşamalarına katılacak adaylar 15 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir.

Bedelli askerlik

2026 yılı ikinci altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır.

Sonuç olarak Bakanlığımız ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Ülkemizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya, Sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle üstlenmiş olduğu her türlü görevi başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.