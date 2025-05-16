MSB'den DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a 'korucu' yanıtı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş’ta çiftçilerle bir araya geldiği programda, terör örgütü PKK’nın silah bırakma kararına atıfta bulunarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan koruculara artık ihtiyaç kalmadığını söyledi. Korucuların mağdur edilmeyeceğini belirten Bakırhan, “Kimseyi işsiz bırakmayacağız inşallah. Silahı bırakıp eline sopa alarak köyde hayvan bakması daha onurlu bir iştir” dedi.

Bakırhan'ın korucular hakkında sarf ettiği sözlere Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) tepki geldi.

MSB'nin sosyal medya hesabında yer alan açıklama şöyle:

"Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır.

Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir."