MSB'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt: Askeri hastaneler açılacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "askeri hastane" çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "NATO içerisinde askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum şanlı ordumuzun büyüklüğü ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Bu sebeple askeri hastanelerin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması hayati değerdedir" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

Bakanlık tarafından, basın mensuplarının, "Askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına" ilişkin sorular üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" değerlendirmesi yapıldı.