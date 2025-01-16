MSB'den disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili açıklama: Karar ne zaman çıkacak?

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili kurulun bugün saat 14.00'te toplanacağını açıkladı.

Açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu, yasal mevzuatta belirlenen süreyi takip eden 10 iş günü içinde gerekçeli bir karar hazırlayacaktır. Gerekçeli karar hazırlandıktan ve onaylandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

"İhtiyaçlara göre neler yapabiliriz onu ortaya koyacağız"

Bakanlık kaynakları, yeni Suriye Yönetimi’ndeki Bakanların Ankara ziyaretinde hangi konuların görüşüldüğüne dair sorular üzerine şunları kaydetti:

“Dünkü görüşme ilk temas olması bakımından önemli ve kıymetlidir. Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk. Onlar da bundan memnuniyet duyduklarını belirtiler. Biz hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ancak teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Sn. Bakanımızın da ifade ettiği gibi Suriye’de yeni bir yönetim var. Yeni yönetimin devlet organlarını işler hale getirmesini müteakip, ihtiyaçlarını belirleyecekler. Biz de bu ihtiyaçlara göre neler yapabiliriz onu ortaya koyacağız ve ortak belirlenecek yol haritasına çalışılacak.

"PKK/YPG arasında süren çatışmaları yakından takip ediyoruz"

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/YPG’nin Tişrin Barajı bölgesinde sivilleri kalkan olarak kullanmasına ilişkin sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

“Tişrin bölgesinde Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında süren çatışmaları yakından takip ediyoruz. Terör örgütü, çatışmaların olduğu bölgeye sivilleri zorla getirerek uluslararası kamuoyunu sivillere yönelik saldırı yapıldığı şeklinde dezenformasyon ile aldatmaya çalışmaktadır. Terör örgütünün insani altyapı tesislerini, olası bir afetin engellenmesi hususlarını ve masum sivilleri pazarlık konusu yapmasına müsaade edilmeyecektir.”