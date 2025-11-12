  1. Ekonomim
MSB'den düşen uçakla ilgili yeni açıklama: 20 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan ve 20 askerimizin bulunduğu düşen kargo uçağıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Bakanlık kargo uçağında yer alan 20 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama-kurtarma ve kaza kırım ekibinin 06.30’da çalışmalara başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30’da başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Şehit askerlerin isimleri açıklandı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi üzerine 20 asker şehit oldu.

Şehadete eren askerlerin isimleri ise şu şekilde:

"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz,

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu,

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen,

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir,

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran,

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği,

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan,

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu,

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci,

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın."

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

