MSB'den Eurofighter açıklaması: '2. el alınacak' iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda yapılan açıklamalardan satır başları:

- Gazze’de çatışmalara 4 günlük insani ara ilanı konusunda varılan mutabakatı olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

- 15 ve 20 Kasım tarihlerinde A400M uçaklarımızla ilaç, tıbbi yardım malzemesi ve sağlık ekibi bölgeye ulaştırılmış, çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan hasta ve refakatçilerden oluşan toplam 144 Gazzeli kardeşimiz ülkemize getirilmiştir.

- Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 11 uçakla 208 ton insani yardım malzemesi ve 5 ton tıbbi malzeme bölgeye sevk edilmiştir.

- Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 59’u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar bin 927 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015’ten itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 bin 270 olmuştur.

- Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 110’a ulaşmıştır.

- Son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 390 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 3’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 4’ü teröristtir. 2 bin 949 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 467’ye yükselmiştir. Bu şahıslardan 402’si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 576 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 191 bin 766 olmuştur.

- 1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 445 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 25’i son bir haftada olmak üzere bin 377 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

- (İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e silah taşıdığı iddiası) Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki duruşu bellidir.

- Tuzla Piyade Okulunda bir grup teğmenin 10 Kasım’da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı" iddiası üzerine iddiayı "Dezenformasyonun bariz bir örneği" olarak nitelendirerek, konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını belirtti.

- (Eurofighter Typhoon savaş uçağı) Türkiye olarak ilk aşamada 20, daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu.

- KAAN’ın ilk uçuşunun 27 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028’de hazır olacak, 2032’ten itibaren de KAAN’ın envantere girmesi bekleniyor.

- MSB kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin son durum ve sosyal medyada yer alan "İkinci el Eurofighter alınacağı" iddiasına ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını ve süreci takip ettiklerini belirtti.