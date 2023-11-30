MSB'den Eurofighter açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda yapılan açıklamalardan satır başları:

- Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 49 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak’tan itibaren bin 976’ya, 24 Temmuz 2015’ten itibaren ise 39 bin 319’a ulaşmıştır.

- Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 647 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam bin 391 silah ve 780 bin 57 mühimmat ele geçirilmiş, 812 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.

- 1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 461 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 31’i son bir haftada olmak üzere bin 408 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

- Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 220 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 4’ü FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 5’i teröristtir.

- Gazze’de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesi konusunda taraflar arasında varılan mutabakatı ve akabinde insani aranın 3 gün daha uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

- Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 12 uçakla 222,5 ton insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiş, ülkemize getirilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı ise 188 olmuştur.

Eurofighter alımı

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in İngiliz mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede Eurofighter konusunun ele alındığını duyurdu.

İngiltere’den talep edilen Eurofighter uçaklarıyla ilgili bir soru üzerine bakanlık kaynakları, ilk etapta 20 adet, daha sonra da 20 adet olmak üzere toplam 40 adet son versiyon Eurofighter uçak temin edilmek istendiğini hatırlattı.

Bakan Güler’in İngiliz mevkidaşı ile yaptığı son görüşmede bu konunun ele alındığını, İngilizlerin uçak satışı konusunda Almanların ikna edilmesine yardım edeceklerine ilişkin sözlerini tekrar ettiklerini belirtti.

Bakanlık kaynakları Eurofighter uçaklarının temini konusunun yanı sıra milli muharip uçağımız KAAN’ın yakında ilk uçuşu gerçekleştirerek TSK’nın envanterine girmesi için büyük bir hızla çalışıldığını hatırlattı.