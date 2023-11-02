MSB'den F-16 açıklaması: ABD’deki prosedürlerin tamamlanması bekleniyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Açıklamanın satır başları:

- Türk Silahlı Kuvvetlerimize muvazzaf astsubay adayı temini başvuruları 7-27 Kasım tarihleri arasında yapılabilecektir. Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi davet ediyoruz.

- Yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 974’e yükselmiştir. Bu şahıslardan 394’ü FETÖ mensubu olmak üzere toplam 560 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 182 bin 129 olmuştur.

- Suriye’de harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik yıl içerisinde gerçekleştirilen 425 taciz ve saldırı girişimine gerekli karşılık verilerek 23’ü son bir haftada olmak üzere 1 bin 321 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

- Son bir haftada yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 561 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5’i FETÖ terör örgütü mensubudur. 2 bin 452 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

- Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 802’ye 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39 bin 145’e ulaştı.

- Irak’ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 630 terörist etkisiz hale getirilmiş, toplam bin 373 silah ve 766 bin 339 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 460 mayın/EYP tespit ve imha edilmiş, 771 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.

- (F-16 meselesi) Heyetler teknik toplantılarını tamamlandı ve ABD’deki prosedürlerin tamamlanması bekleniyor. Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

- (Gazze’ye yardım) Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğuna dikkati çekti.

- “(Gazze’ye yardım) Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır.