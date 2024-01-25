MSB'den F-16 alımı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden'in Türkiye'ye F-16 satışına onay verilmesi için kongreye yazdığı tavsiye mektubuyla ilgili şunları söyledi:

"F-16 tedariki konusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın acil harekat ihtiyacı kapsamında 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ve 79 uçağa Viper modernizasyonu için istek mektupları ilk olarak 30 Eylül 2021'de ABD Savunma İşbirliği Ofisi'ne iletilmiştir.

Halihazırda her iki projenin teklif ve kabul mektupları için resmi kongre onay sürecinin ABD tarafından başlatılması beklenmektedir.

ABD Başkanı Biden tarafından kongreye satışın onaylanması yönünde tavsiye mektubu gönderilmesini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Asıl yapılması gereken kongreye bununla ilgili talebin gönderilmesi ve resmi sürecin kongre üzerinden başlatılması. Sürecin olumlu şekilde sonuçlanması beklentimizi bir kez daha ifade ediyoruz."

İnsansız deniz araçları

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, yakında Deniz Kuvvetlerinin envanterine yeni insansız deniz araçlarının dahil olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini her geçen gün artırdığını ifade etti.

Bu kapsamda, Deniz Kuvvetlerinin de her geçen gün kazandığı yeni platform ve yeteneklerle gücüne güç katarak Mavi Vatan'daki hak ve menfaatleri korumaya devam ettiğini belirten kaynaklar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin havada yakaladığı İHA/SİHA başarılarını denizde de yakalamak istiyoruz. İnsansız deniz araçlarının etkin bir şekilde kullanımına yönelik konsept çalışmaları ile farklı kabiliyetlerde insansız deniz araçlarının envantere katılması için çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.