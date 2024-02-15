MSB'den F-35 açıklaması

Haftalık basın bşilgilendirme toplantısında konuşan MSB kaynakları güdeme ilişkin sorulara cevap verdi. "Türkiye’nin F-16 savaş uçağı tedarik ve modernizasyon süreci nasıl işleyecek?" şeklindeki soruyu yanıtlayan kaynaklar süreci şöyle detaylandırdı:

"Şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının Türkiye’ye iletilmesi bekleniyor.

Teklif ve kabul mektuplarının incelenmesi ve ABD yetkilileri ile birlikte projeye son halinin verilmesini müteakip 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmekte.

Modernizasyon faaliyetlerinin ve tedarik edilecek uçakların üretim işlemlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmesi yönünde görüşmeler devam etmektedir.

Temin ve modernize edilecek F-16’ların kullanımına yönelik iddiaların aksine daha önce de vurgulandığı gibi herhangi bir şart söz konusu değil."

Her iki tarafında duruşu değişmedi

Son dönemde Türkiye-ABD arasında savunma alanında yürütülen işbirliğinin arttığı ve F-35 programına Türkiye'nin yeniden dahil olabileceği yönünde görüşlerin ortaya atıldığı hatırlatılan MSB kaynakları, bu konuda herhangi bir gelişme olmadığını ifade ederek, "F-35 konusunda her iki ülkenin de duruşunda herhangi bir değişiklik yok" değerlendirmesinde bulundu.

ABD: Türkiye'yi F-35 programında görmekten memnuniyet duyarız

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Türkiye'yi yeniden F-35 programında görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etmişti. Nuland, "CAATSA yaptırımları, hükümetinizin Rusya Federasyonu’ndan S-400 hava savunma sistemleri satın alma kararıyla ilgiliydi. CAATSA yaptırımlarını tetikleyen buydu.

Patriot satışını müzakere etme sürecindeydik ve bu müzakereler devam ederken Türkiye başka bir yöne gitti. Bu yüzden bugün bazı görüşmeler yaptık. Açıkçası bu S-400 meselesini halledebilirsek, ki bunu yapmak istiyoruz. ABD, Türkiye’yi F-35 ailesine geri almaktan memnuniyet duyacaktır. Ama önce bu diğer meseleyi çözmeliyiz ve bunu çözerken aynı zamanda Türkiye’nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız.

Yine söylüyorum, uzun yıllardır hem S-400 alımından önce hem de o zamandan beri hava savunmasını güçlendirmeyle ilgili görüşmeyi teklif ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu karmaşık bir konu. Bugünlerde herkesin hava savunmasına ihtiyacı var. Bunu dünyanın her yerinde görüyoruz. Ama yine de bu konuyu aşabilirsek, CAATSA meselesi ortadan kalkacak ve F-35 konuşmalarına geri dönebileceğiz." yorumunu yaptı.