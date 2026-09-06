MSB’den Girne'de batan gemiye ilişkin açıklamaa

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Girne açıklarında batan yolcu gemisine yönelik arama kurtarma çalışmalarının Deniz Kuvvetleri tarafından sürdürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’nun TCG Alemdar gemisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip ettiği bildirildi.

Girne’de batan gemi için kritik gelişme

MSB'nin açıklamasından kısa süre önce Girne'de batan geminin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel de arama çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirterek geminin enkazının çıkarılıp çıkarılmayacağının yarın netleşeceğini bildirdi.

554 metre derinlikte bulundu

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, gemide toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğuna dikkati çekerek, geminin batmasının ardından 239 kişinin kurtarıldığını, 13 kişinin cenazelerine ulaşıldığını ve kayıp 15 kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü açıklamıştı.

Batan geminin enkazının Girne açıklarında 554 metre derinlikte bulunduğu bildiriliyor.