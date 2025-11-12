MSB'den Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağına ilişkin açıklama

Azerbaycan-Gürcistan sınırında dün radardan kaybolduktan sonra düşen ve 20 askerin yaşamını yitirdiği C-130 tipi askeri kargo uçağıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaza kırım ve arama kurtarma ekiplerinin Gürcistanlı yetkililerle koordineli şekilde olay yerinde inceleme ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

MSB'den Türkçe ve İngilizce yapılan açıklama şöyle:

Gürcistan’da düşen C-130 tipi askerî kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli şekilde devam ediyor.

Kaza ile ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Our aircraft accident and incident investigation team which was swiftly deployed to the area following the crash of our C-130 military cargo aircraft in Georgia, has been carrying out its operations at the crash site in coordination with the Georgian authorities.

Technical investigation and assessment process regarding the incident continues and developments will be shared with the public.