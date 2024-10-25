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MSB'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 34 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen yeni hava harekatında 34 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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MSB'den Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 34 hedef imha edildi
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Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtı hakkında yaptığı açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim 2024 saat 23.30'da hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edilmiştir" denildi. 

"Terörle mücadele tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Açıklamanın devamında "İcra edilen harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadelerine yer verdi. 

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