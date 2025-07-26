  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB'den İskenderun'da şehit olan 2 askerle ilgili açıklama: İdari soruşturma başlatıldı
Takip Et

MSB'den İskenderun'da şehit olan 2 askerle ilgili açıklama: İdari soruşturma başlatıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüksek ateş sebebiyle hastaneye kaldırılan 7 askerden 2'si kurtarılamayarak şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan şehit olmuşlardır" denildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB'den İskenderun'da şehit olan 2 askerle ilgili açıklama: İdari soruşturma başlatıldı
Takip Et

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda vatani görevini yapan 7 asker, akşam saatlerinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan askerlerden Semih Erdoğan (29) ve Hayrullah Halit Karaman (29) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı 5 askerin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

MSB'den şehitlerle ilgili açıklama

Şehitlerle ilgili Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı.. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"25 Temmuz 2025 tarihinde; İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığında temel askerlik eğitiminde bulunan yedi silah arkadaşımızın; yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezinde başlanmış, müteakiben hastaneye sevk edilmişlerdir. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır.

İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır. Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

Gündem
İTO Başkanı Avdagiç: Türkiye'nin notunun yükselmesi reel sektöre güven veriyor
Türkiye'nin notunun yükselmesi reel sektöre güven veriyor
Karabük, Antalya ve Mersin yanıyor! Bakan Yumaklı: 6 ilde 7 yangın kontrol altında
Karabük, Antalya ve Mersin yanıyor! Bakan Yumaklı: 6 ilde 7 yangın kontrol altında
Eltisi düğün günü zehirledi! Görüntüyü izleyince şok oldu (Video)
Eltisi düğün günü zehirledi! Görüntüyü izleyince şok oldu
MHP'den yargı sistemi eleştirisi: Tutuklama peşin cezaya dönüşmemeli
MHP'den yargı sistemi eleştirisi: Tutuklama peşin cezaya dönüşmemeli
Mahfi Eğilmez: Eskiden fakirdik ama mutluyduk, umudumuz vardı!
Eskiden fakirdik ama mutluyduk, umudumuz vardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman şehitlerinin ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman şehitlerinin ailelerine başsağlığı diledi